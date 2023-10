Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piękna złota jesień rozpieszczała 21 października mieszkańców Dolnego Śląska błękitem nieba, ciepłem i przyjaznością aury. Tymczasem po południu i przed wieczorem na dolnośląskim niebie pojawił się prawdziwy cykl spektakli. Aktorem jednego z nich było UFO - niesamowita formacja na wieczornym niebie obserwowana w Górach Wałbrzyskich! Zobaczcie zdjęcia!

Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?