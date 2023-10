Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Polanicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od dłuższego czasu trwały spekulacje na temat przyszłości Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Sportowym. Sam zainteresowany długo unikał tematu lub zaprzeczał pogłoskom, jednak wreszcie zabrał głos w tej sprawie, udostępniając oświadczenie. Oto, co napisał jeden z założycieli portalu.

Podpalił swoje mieszkanie w budynku wielorodzinnym w Zagórzu Śląskiem w powiecie wałbrzyskim stwarzając zagrożenie dla wielu osób. 49-letni lokator z piekła rodem trafił do aresztu, choć niewykluczone, że zamiast do więzienia, trafi do innego zakładu zamkniętego.