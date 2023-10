Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Polanicy-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2023 – kandydaci do Sejmu (okręg nr 2) i Senatu (okręgi nr 4, 5)”?

Przegląd września 2023 w Polanicy-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2023 – kandydaci do Sejmu (okręg nr 2) i Senatu (okręgi nr 4, 5) Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 2 i do Senatu z okręgów numer 4, 5. Wszystkie frakcje polityczne wskazały już swoich reprezentantów. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci. 📢 Pierwszy piknik lotniczy w gminie Kłodzko pod patronatem ministra Michała Dworczyka, cieszył się ogromnym zainteresowaniem ZDJĘCIA, FILM Pierwszy piknik lotniczy w gminie Kłodzko, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Swoim patronatem objął go minister Michał Dworczyk, który skoczył ze spadochronem na płytę przyszłego lotniska w Boguszynie.

📢 Prasówka 17.09.2023 z całego tygodnia w Polanicy-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ruszy fabryka śniegu w Centralnym Ośrodku Sportu w Dusznikach - Zdroju ZDJĘCIA, FILM ”?

Prasówka październik Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Terminy odlotów z Portu Lotniczego Wrocław w sezonie zimowym 2023/2024 Kto powiedział, że wakacje muszą być tylko latem? Coraz więcej osób decyduje się na lot za granicę jesienią i zimą, uciekając przed deszczem i chłodem w Polsce. Kiedy i gdzie możemy spodziewać się lotów w zbliżającym się sezonie? Lotnisko we Wrocławiu udostępniło nam nową, kompletną siatkę zimowych połączeń. Wszystkie kierunki i terminy odlotów znajdziecie w naszej galerii.

📢 Ogromny grób niemieckich żołnierzy! W parku trafiono na szczątki ponad 600 pochowanych osób Od kilkudziesięciu lat w tym miejscu funkcjonował miejski park. Okazuje się jednak, że ziemia przez lata skrywała swoje tajemnice. To tutaj w ostatniej fazie II wojny światowej masowo grzebano niemieckich żołnierzy. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania przez ostatnich kilka miesięcy prowadziła wieloetapowe ekshumacje w Kłodzku. Właśnie poinformowano o efektach tych skomplikowanych prac i zaprezentowano dokumentację fotograficzną. 📢 Paznokcie na wrzesień 2023 to kolory i zdobienia, które odmienią twoją dłoń. Zobacz jesienne trendy w manicurze Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz!

📢 25. Mistrzostwa Europy w Zbieraniu Grzybów – Węgliniec 2023 ZDJĘCIA W dniach 9 – 10 września 2023 r. już po raz dwudziesty piąty zorganizowano imprezę plenerową „Święto Grzybów” w Węglińcu, której najważniejszym celem jest promocja walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy Węgliniec i otaczających ją Borów Dolnośląskich. W ramach „świętowania” odbyły się również 25. Mistrzostwa Europy

w Zbieraniu Grzybów. Ta piękna impreza ściąga grzybiarzy z całej Polski i z za granicy. 📢 Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Polanicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Linia kolejowa Jelenia Góra - Wrocław: Zerwana sieć trakcyjna, ewakuacja pasażerów pociągu w Boguszowie-Gorcach AKTUALIZACJA”?

📢 Szkoła nr 3 w Kłodzku przeszła gruntowny remont związany z termomodernizacją budynku ZDJĘCIA, FILM Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku została oddana do użytku po gruntownym remoncie związanym z termomodernizacją budynku. Do projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru ziemi kłodzkiej” przystąpiło w ramach tego zadania trzech partnerów – gmina miejska Kłodzko, Kudowa-Zdrój oraz gmina Radków. 📢 Kolizja na DW 381 w Gminie Kłodzko. Uwaga na utrudnienia w ruchu. FOTO Przed godziną 10 w czwartek 7 września na drodze wojewódzkiej 381 doszło do kolizji dwóch pojazdów dostawczych. Uwaga na utrudnienia. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 Donos na pracodawcę - jak i kiedy złożyć skargę na PIP. Sprawdź, czy zgłoszenie będzie anonimowe Skargi do Państwowej Inspekcji Pracy przez wielu pracowników traktowane są jako ostateczność, co zwykle wynika z braku dostatecznej wiedzy na ten temat. Wiele osób nie wie, jak to zrobić, w jakich sytuacjach, a co najważniejsze czy informacja o autorze donosu trafi do pracodawcy. Jak sporządzić skargę na pracodawcę?

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"