Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Polanicy-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Od kilkudziesięciu lat w tym miejscu funkcjonował miejski park. Okazuje się jednak, że ziemia przez lata skrywała swoje tajemnice. To tutaj w ostatniej fazie II wojny światowej masowo grzebano niemieckich żołnierzy. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania przez ostatnich kilka miesięcy prowadziła wieloetapowe ekshumacje w Kłodzku. Właśnie poinformowano o efektach tych skomplikowanych prac i zaprezentowano dokumentację fotograficzną.

W piątkowy poranek 8 września zerwana trakcja kolejowa upadła na pociąg jadący z Jeleniej Góry do Wrocławia. Służy ewakuowały pasażerów pociągu Kolei Dolnośląskich Sprinter Książ. Ponad 100 osób czekało na drugi pociąg w polach niedaleko stacji w Boguszowie Gorcach. Zobaczcie zdjęcia z ewakuacji.

Tygodniowa prasówka 10.09.2023: 3.09-9.09.2023 Polanica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Przyłączenie do Polski niemieckich terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku wiązało się z trudnym procesem niemal całkowitej wymiany ludności i objęcia w posiadanie regionu, w którym wojna dokonała ogromnych zniszczeń. Ówczesne określenie „Dziki Zachód” odnosiło się do panującego chaosu i obowiązującego w Nadodrzu „prawa silniejszego“, ale także kojarzone było z nowym rodzajem wolności i możliwością rozpoczęcia wszystkiego od początku. Przybycie na te tereny najpierw polskich robotników przymusowych, a następnie osadników, będących często wygnańcami z innych części Polski, doprowadziło do chwilowego zetknięcia się ze sobą Polaków, Niemców i radzieckich żołnierzy. Oto jak wyglądało życie w powojennym Kłodzku.