Prasówka tygodniowa z 3.03.2024 w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Niezwykłe nagranie, którego bohaterem jest ryś, opublikowało Nadleśnictwo Jugów. Widać na nim, jak okazały osobnik wędruje przez noworudzkie lasy. To najprawdopodobniej ryś Zygmunt, który kilka dni temu widziany był także na drodze między Brzegiem Dolnym i Wołowem. Ma na szyi obrożę telemetryczną i można przypuszczać, że to kot, który przywędrował na Dolny Śląsk z północy. Obecnie szuka partnerki. Na Dolnym Śląsku najprawdopodobniej żyje tylko pięciu przedstawicieli tego gatunku.

Kuchnia francuska kojarzy się smakoszom z elegancją i wyrafinowanym smakiem. Jednak wiele potraw przygotowywanych jest na bazie łatwo dostępnych składników o wysokiej jakości. Jedną z popularnych przekąsek jest kanapka croque monsieur. Zobacz, jak zrobić ją we własnej kuchni.

Czy rewitalizacja jest receptą na deficyt mieszkaniowy? Pustostany stanowią 12 proc. budynków w Polsce. Adaptacje starych kamienic, zabudowań powojskowych czy starych fabryk to szansa na ożywienie mieszkaniówki.

W Świebodzicach trwa dzisiaj (28 lutego) duża akcja poszukiwawcza. Zbiórkę ogłoszono na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Kilkadziesiąt osób przeszukuje okoliczne działki, pola, łąki i lasy w okolicach drogi krajowej 35. Szukają zaginionego Roberta Steca. Mężczyzna zniknął w nocy z 23 na 24 stycznia br. i do tej pory działania poszukiwawcze nie przyniosły żadnych rezultatów.

