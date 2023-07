Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Polanicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W aplikacji mObywatel pojawi się nowy dokument mobilny – tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które po zdaniu egzaminu będzie dostępne do pobrania. Na jakich zasadach będzie można z niego korzystać?

Przed nami kolejny upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku. Kto żyw, będzie uciekać nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybierze Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie podobnie jak w ubiegły weekend. Na miejscu spotkaliśmy tam nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

W Dzikowcu w gminie Nowa Ruda zostanie reaktywowany jeden z najpiękniej położonych zalewów w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla miejscowych, ale także dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic, gdzie nie ma żadnego rekreacyjnego zbiornika wodnego, ani nawet basenu letniego. Mieszkańcy domagają się budowy takiego obiektu już od dawna.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Polanicy-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uroczystość czepkowania w Akademii Nauk Stosowanych w Wałbrzychu. 23 nowe pielęgniarki ukończyły studia w 2023 roku - dużo zdjęć”?

Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.