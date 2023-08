Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Polanicy-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Dzisiaj (poniedziałek, 31 lipca) w Wałbrzychu rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Wielki kolarski wyścig po latach powrócił bowiem na Dolny Śląsk i między innymi właśnie do Wałbrzycha.

Profesjonalna fabryka i miliony sztuk podrobionych papierosów, do tego tony półproduktów odnalezionych na wałbrzyskim osiedlu. 21 zatrzymanych stanęło 28 i 29 lipca przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, gdzie usłyszeli zarzuty. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić ponad 21 milionów złotych.

Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Polanicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę, 22 lipca w Szczytnej odsłonięta została tablica upamiętniająca powódź, która nawiedziła tę miejscowość 25 lat temu. W ramach wydarzenia zaprezentowana została także wystawa fotografii ukazująca skutki klęski żywiołowej, w wyniku której życie straciły dwie osoby. Szczegóły w załączonym filmie.

W Kamieńcu, w gminie Kłodzko, powstał Lawendowy Ogród. To rodzinny biznes zrodzony z miłości do kwiatów. W sezonie funkcjonuje codziennie między godziną 12.00 a 18.00. Na miejscu można zaopatrzyć się także w produkty tworzone z lawendy, w soki, susz, a firma zamierza rozwijać się wchodząc w produkcję olejków i hydrolatów. To już kolejne takie miejsce w powiecie kłodzkim, które jest jak Mała Prowansja. Więcej w materiale wideo.