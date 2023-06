Tygodniowy przegląd prasy 18.06.2023: Polanica-Zdrój, 11.06-17.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Polanicy-Zdroju

Przegląd tygodnia: Polanica-Zdrój, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wiele osób wyrzuca potłuczone lustra, naczynia, żarówki i ceramiczne kubki do szkła. Zużyte ręczniki papierowe i chusteczki często trafiają w naszych domach do pojemnika na papier. Zastanawiamy się, gdzie wyrzucić karton po mleku czy plastikowe opakowanie po surówce. Podpowiadamy, co powinniśmy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane. Wiele produktów może was zdziwić!

Na ten moment wielbiciele Gór Sowich i punktów widokowych czekali cierpliwie od miesięcy. Urząd Miejski w Pieszycach potwierdza, iż pogłoski o rychłym uruchomieniu wieży widokowej na Wielkiej Sowie są prawdziwe. Już na początku wakacji będzie można wspiąć się na tą wiekową wieżę tuż po jej remoncie. Oto szczegóły.